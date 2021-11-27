وجيه أحمد إبراهيم يكتب: حكايات باريسية (قصة)

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مسألة كرامة

فى الخامسة عشر من عمرها.. كانت الموضة فى الحى الذى تسكنه مع عائلتها أن تتزوج الفتاة أول عريس قادم من دول الخليج، خصوصا لو كان غنيا ويحمل هدايا ثمينة للعائلة مهما كان عمره... لكن أحلام الصبية كانت أكبر من ذلك بكثير.. كانت «عفاف المحلاوى» تحلم أن تصبح مثل النجمة المشهورة تحية كاريوكا.. منذ أن شاهدتها تؤدى دور معلمة ترتدى الجلباب ويخشاها الكبير والصغير فى الأفلام على شاشة السينما.

وفى الواقع كانت عفاف المحلاوى ممشوقة القد واسعة العينين فى تأنق فاتن.. وناتئة الشفتين فى دعوة مغرية للقبل، ومشهورة فى الحى بجمالها الصارخ وبسرعة خلع حذائها من رجلها وضرب أى شخص يستفزها أو يتحرش بها.. ورغم ذلك كانت مطمع كل رجال الحى من كبيرهم لصغيرهم... وكانت تُعصّب رأسها دائما بمنديل أحمر تتناثر منه حبات الترتر على وجهها الجميل.. وبمساعدة أولاد الحلال عملت مربية أطفال عند عائلة دبلوماسى فى حى الزمالك الراقى فى القاهرة.. وبعد عام قررت العائلة الانتقال لباريس وحملتها الأسرة معها لعاصمة النور، لأن الأولاد تعودوا عليها...

وفى باريس بدأت الصدمات تتوالى على المسكينة بلا رحمة.. أول مرة ركبت المترو مع ربة الأسرة.. أصيبت بالذهول حينما رأت فتاة تعانق شابا وسط الناس بلا خجل.. فى القاهرة كانت عفاف المحلاوى تبتسم لكلمات الإعجاب ومحاولات معاكستها.. لكنها كانت تستطيع أن توقف أى إنسان عند حده إذا تجاوز حدوده...

لم تغير عفاف أسلوبها فى الملابس عن القاهرة.. وكانت تذهب للأسواق الباريسية مرتدية دائما منديل الرأس الأحمر أبو ترتر وتكحل عينيها لتزداد جمالا وإغراء..

وفى ذلك اليوم الباريسى، شهدت المنطقة الرابعة عشرة الباريسية حدثا من المحال لن يتكرر ربما بعد عدة قرون... عفاف المحلاوى تخلع حذاءها بسرعة البرق من رجلها وتضرب شابا حاول أن يعاكسها بوقاحة فى الشارع!!.

■ حسناء دنماركية

خيل إليه أن صوت ضربات قلبه تكاد تعلو على صوت محركات الطائرة حينما قالت له رفيقته فى المقعد المجاور إن بأماكنها استضافته خلال فترة إقامته فى كوبنهاجن.. محظوظ دائما مع النساء.. لا يوجد شىء فى الدنيا يثير أحاسيسه كلما قام برحلة عمل سوى التعرف على امرأة من البلد الذى يزوره... لم تكن المصادفة وحدها هى التى جعلته يجلس فى جوار تلك الحسناء، فقد رتب الأمور ليكون الفائز بالمقعد المجاور لها منذ أن وقعت عيناه عليها فى مطار شارل ديجول.

لم يكن يتصور أن مهمته ستكون سهلة لهذا الحد، كل ما حلم به هو أن يتمكن من دعوتها إلى العشاء.. لكن ها هى الرحلة على وشك الانتهاء، وفد فاز فى نهاية مناقشتها معها بدعوتها لاستضافته.

وراح يتخيل أصدقاءه وهم يستمعون إلية بعد عودته وهو يحكى لهم عن تلك الحسناء التى لا يتجاوز عمرها عشرين عاما، المنسدل شعرها على وجهها فى فوضى أكثر من إثارة شفتيها المكتنزتين.

وكالعادة، راح يستعجل اللحظات لكى يصل لكوبنهاجن كى يتفرغ لها، وبمجرد أن هبطت الطائرة أحاطها بذراعه وهو يسير بجوارها.. ووقفا سويا ينتظران حقائبهما، وحينما وجد أنها لا تحمل سوى حقيبة واحدة أسرع وحملها عنها.. وحينما اقترب من موظف الجمرك، سأله الأخير عما إذا كان معه شىء يجب الإبلاغ عنه...

- لا... قالها بسرعة وهو يستعجل اللحظات، لكن موظف الجمرك طلب منه أن يفتح حقيبته، وبعد أن انتهى من فحص الحقيبة هَمّ بالانصراف حينما قال له الموظف والحقيبة الأخرى يا سيدى.. إنها ليست لى.. واستدار لكى يطلب من رفيقته أن تفتح حقيبتها، ولكنه فوجئ باختفائها.

أصر موظف الجمرك على فتح الحقيبة.. وقد ازدادت دهشته حينما وجد أنها تحتوى على قمصان وربطات عنق وسرعان ما استخرج من قاع الحقيبة لفائف صغيرة داكنة اللون.. سأله موظف الجمارك: ما هذا يا سيدى؟...

- لا أعرف...

- إنها لفائف مخدرات يا سيدى...

بعد أسبوع.. وفى زنزانة صغيرة، جلس يراقب شعاعا من الشمس يتسلل بحذر من خلال فتحة ضيقة فى أعلى الجدار، وهو ما زال يحلم بأصابعه تعبث بخصلات ذلك الشعر الفاتن.

■ ذكريات عائلية..

من أجمل المتع التى أحرص عليها منذ أن أقمت فى باريس التجول فى محال التحف الأثرية القديمة.. التى أعثر فيها أحيانا على تمثال أو لوحة لفنان موهوب.. أو شىء قديم نادر...

عادة أبدأ يومى الباريسى بالسير فى طرقات حديقة اللكسمبورج.. التى غسل المطر حصاها.. أشعر بلفح الرياح الباردة على وجهى فأشعر بالانتعاش.. تمنحنى ممرات الحديقة الفرصة لاختيار المقهى الذى سوف أذهب إليه.. خطر على بالى مقهى قريب من مسرح الأوديون... كان الوقت مبكرا فاخترت مائدة فى الزاوية تطل على الشارع، تتيح لى التأمل بحرية وأنا أرتشف قهوتى على مهل...

خطر على بالى الذهاب لمحل مدام لارشيه للتحف، والذى يقع على مقربة من جامعة السوربون فى الحى اللاتينى... وهو محل تمتاز أرففه بأنها غير مرتبة كمغارة على بابا.. هناك كنوز فى كل مكان، وعلى الزائر أن يبحث بنفسه عن الكنز الذى يعجبه...

استقبلتنى مدام لارشيه مرحبة، تضحك وهى تسألنى: تشرب قهوة؟.. وتقول لى: «إنت اللى علمتنى حكاية الضيافة التى ليست من عادتنا...

أثناء تجولى هذا الصباح فى المحل، وجدت ألبوم صور قديما على أحد الرفوف.. كانت دهشتى كبيرة حينما فتحته.. كان يحتوى على صور عائلية لعائلة فرنسية.. ابتداء من صور زفاف الأب والأم مرورا بصور الأبناء والبنات... فى معظم مراحل حياتهم... أصابنى الغم...هل كانوا وهم يأخذون تلك الصور يتخيلون أن يوما ما ذكرياتهم العائلية ستكون معروضة للبيع فى محل للتحف القديمة؟!.

خرجت من المحل بسرعة على غير عادتى، كنت بحاجة لاستنشاق الهواء النقى خارج المحل...

يا إلهى... إلى هذا الحد أصبح كل شىء يباع فى هذا الزمن... حتى الذكريات العائلية؟!

غصبًا عنى وأنا أسير على الأقدام، رُحت أتأمل الوجوه حولى وأنا أتساءل: ترى ماذا يخبئ لنا القدر بعد...؟!.

■ «الكذاب»

تعوّد أن يكذب ليتخلص من مشاكله، وما لبث أن أدمن الكذب. فى أثناء دراسته كان يكذب على زملائه فى المدرسة.. وبعد ذلك فى الجامعة ويدعى أن عائلته غنية وكان يساعده على ذلك الملابس التى كان يستعيرها من محل المكوجى الذى يعمل فيه ابن عمه...

وبعد حصوله على الليسانس، سافر مثل الكثير من معارفه ليجرب حظه فى الخارج.. ومرورا باليونان وإيطاليا، استقر به الحال فى فرنسا.. ليغسل الأطباق فى أحد المطاعم... ومنذ أن ترك القاهرة وحلم حياته أن يصبح غنيا... ورغم انه قضى أربع سنوات إلا أنه لم يستطع أن يدخر أى نقود لأنه فى نظر القانون مهاجر غير شرعى لا يحصل إلا على نصف أجر العامل العادى.

وفى ساعة ضيق، كذب على نفسه وتوهم أن زواجه من السيدة العجوز صاحبة المطعم الغنية والتى تكبر أمه فى السن، سوف يجعله يصبح غنيا.

صحيح أنه أصبح زوج الست وأصبح يرسل لأمه نقودا كل شهر، لكنه لا يستطيع أن ينزل لمصر.. فكيف له أن يقدم عروسه لأهله وأصدقائه وهى لا تتركه لحظة، رجلها على رجله دائما؟!.

ولايزال المسكين يبحث كذبة جديدة يستطيع بها أن يجد وسيلة لينزل إلى مصر لوحده بدون الست.