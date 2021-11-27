محمد الشحات يكتب: عندما يزاحمنى الوجع (شعر)

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فرّجْ كرباتِكَ

ما إن تسقطَ

حبَّاتُ الماءِ

علىَ مفرقِكَ

فتنفضُ

ما علقَ منَ الأوزارِ

فتصفو بعضُ جوارحك

ولا تنتبه لدمعِكَ

حين يمرّ بطيئًا

لا تملك أن تُوقِفَهُ

فتُواصِلُ نهنهةَ الكلمَاتِ

كنهنهةِ النَّاسِكِ

حين يزيد توهُّجُهُ

أو يتداخل فى ذاتِ الذَّاتْ

حتَّى يتلاشَىَ

لا يُصبِحُ إلاَّ مَا يجعلُه يصحْ

نوراً وهاجاً

قد يتطايرُ مثلَ الطيفِ

فلا تبتئسْ الآنَ

إذا ما زاحمَكَ الوجعُ

فأجهدكَ

وقاومَكَ؛ فقاومهُ

وانفضْهُ كى تنجوَ

مما عاق لكى تصفو

حتى يأخذك الشغفُ

فتسمو نحو الوجدِ

وتمضى كى تتسَامَى

وتُزيلُ الكرباتِ

فتصفُو وتهيمُ

فإذا ما هامَت أوداجُكَ،

قد يتسللُ ما يفرغ منك الكرباتِ

فتصفو.

■ ■ ■

أُصَادِقُ صمتِى

وأبحثُ عنْ سرِّه

لأملكَهُ

لأنِّى سأصحبُه حينَ أرحلُ

وسوفَ أراهُ علىَ شاهِدِى

يُغازلُ فى سرِّهِ

كلَّ منْ سوفَ

يأتى يرافِقُه صمتُه

ليَسكُنَ فى جوفِ صمتِى

ويسْعَى لصحبتِهِ فى الطريقِ

الأخيرِ

إلى سَاحةٍ

يستريحانِ بهَا

فكنتُ أحاولُ

أنْ أتَّقِى شرَّه

وأخشَىَ إذَا جاءنى

أن أمرّ دونَ أنْ أراهُ

فلاَ أنتحِى جانِبًا

قبلَ أنْ أتفرَّسَ فى وجهِهِ

ثُمَّ أخرجُهُ

ثمَّ نبدأُ فى سردِ مَا كانَ يجمعُنَا

أتذكرُ غرفةَ بيتى

وكيفَ تركتُ له الصولجانَ

يصولُ بهِ ويجولُ

وأسلمتُ أحبالَ صوتِى

ومنْ أجلِهِ

كنتُ أحبسُ كلَّ حروفِى

وأخشَى إذَا ما ضاقَ صدرِى

أن يتبعثر فِى لُغتِى

وأنْ أرتجيهِ

إذَا ما التقَىَ العَاشِقانِ

فيهربُ ثُمَّ أُناورُه كى يجىء

ليحمِلَ فيضَ مشاعرِ قلبِى

ويقصرُ عنِّى الكلامْ

فيبدأ فى الضدّ

يخرجُ منتشياً

حين تصمتُ أصواتُنَا

فيغلبُنَا الصَّمتُ

يأخذُنَا فى الفضَاءِ الفسيحِ

ليَسكنَنَا

ثُمَّ نسكنُه

ثُمَّ لا نشتَكِى

حينَ نَغرقُ فى صَمتِنَا

؛ فيفرحُ صمتِى.

■ ■ ■

يبدوُ لِى

أنَّكَ حينَ تُحاولُ

أنْ تَخرجَ منْ ذاكِرتِى

سوفَ تُلمْلمُ

مَا تصحبُه

لتسُدَّ بهِ

ما قدْ يُغنيكَ قليلاً

كيمَا تبحثُ عنْ ذاكرةٍ تدخُلُهَا

فسأغلقُ ذاكرتِى

كيلا يأتِى

منْ سيُحاولُ أنْ يسكُنَهَا

كنتُ أقاومُ كلَّ الرغباتِ

فقدْ حانَ الوقتُ

لأفرغَ نفسِى

وأُطهرُهَا

وأُنقى كلَّ سرائِرِهَا

فكنتُ تمدُّ العينَ

لنافذةٍ تفصلُ ما بينَ

صماماتِ القلبِ

وتحبسُ فيضًا منْ دقَّاتٍ

تخرجُ فى لحظاتِ الشوقِ

فهلْ كانَ بمقدورِكَ أنْ تتركَنِى

كيمَا أبدأُ رجرجةَ القلبِ

وأفسحُ فى رئتى براحًا

ضاقَ الصدرُ بما رحَبَ

فهلْ كانَ بمقدورِكَ

أنْ تخرجَ مُنسحِبًا

وتتيحُ لصدرِى أنْ يستنشِقَ

مَا يجعلنِى أشعرُ أنِّى أملكنِى

فأنَا أعلنُها الآنَ

بأنَّ عهودَ الظلمِ مضَتْ

أسكنُ ذاكرِتى

أو حتى من يعبُرُهَا

أو يدخُلُ فى كلِّ براحاتِ القلبِ

فإنْ عاندنِى

فلسوفَ أقاتِلُه لاستردادِ النفسِ

وأعلنُ حربَ التحريرِ

وحربَ التَطهيرِ

وحربَ استردادِ النفسِ

ولنْ يغنينى شىءٌ عنَها

إنْ ضاعَتْ.

■ ■ ■

أفسحَ ضيقَ الرئتينِ

تنفَسَ

ثمَّ استفَتحَ

ومضىَ يرقبُ

ماءَ وضوءِ الفجرِ

وهلْ حملَ ذنوبَ الأمسِ.

فأسقَطَهَا

أفرغَ بعضًا منهَا

فى سجدَتِهِ

وأطالَ

حتَّى يتمكَّنَ منْ أنْ يُفرغَ

ما أرهقهُ

ثم تهيَّأ كىْ يُكملَ رحلتَهُ

فيما ظل يداومُ

فى إفساح مراوحِهِ

كى لا يختنقُ بضيقٍ

لا يعرفُ من أين يجىءُ

خافَ إذا ما اسْتَفْحَلَ

أنْ يرتَاعَ فيملكُهُ

فظلَّ يُدوامُ

يغتسلُ.. يُطيلُ السجدةَ

يتفحَّصُ مَا يسُقطهُ

فتطيبُ جوارحُهُ

فيهدأُ

ثم يُواصِلُ

يتوضأُ

حتى أفسحَ كلَّ مراوحِهِ

ومَا عادَ الضيقُ يُضايقُه.