زينب فاضل تكتب: الهروب (شعر)

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أبحث عن نسائمِ حبٍ وسلامْ

وأنت تحاربنى بالبعدِ والخصام

كم ذبتَ شوقا وعذبتنى الأيام

وأنت فى تصحَّر الهجر للأَمَام

ونصَّبت نفسك قاضيًا للغرام

وحكمت على بالموت والإعدام

أبدعت كممثل فخدعتنى

وعَشِتُ مسحورةً بِحُلو الكلام

فمنك كانت أجمل بداية

ومنك سوء العاقبة والختام

كنتَ روحاً تستوطن كيانى

ودونك يتوه عنوانى والمرام

واستأمنتك على كل حياتى

فَتَفَوَّقَ غدرك رشق السهام

وأَذقتنى مَراراً لا تِكرار له

فانطفأ حبى لك والهيام

وصرت كزهرةٍ ذابلة لا رونق

ولا جاذبية يُبدى لها اهتمام

ومعك ضاع الأمان.. وبغيابك

حلَّ الخوف والغربةُ باقتحام

وقلبك لم يعد يشبه قلبى

وتَبدَّلَ للنقيض وغاب الانسجام

وثمارُ خذلانك أينعت والقطاف

واجبٌ فأقلعت عن الإِحجام

وبات الاستمرار كئيبًا ومهينًا

وقاتلًا مميتًا بكل احتدام

وصارت قصتنا أشبه بحرب

وأنا أبحث عن الحب والسلام

ولأول مرة يتفق قلبى وعقلى

وناشدونى البعُدِ عنك والفطام

فأنت مَنْ حطم حبنا بيديه

ولم يبق غير مأساتى والحُطام

فعزمت الرحيل وسأُبقى ذكراك

منحوتة بزوايا قلبى عالدوام

وكلماتُك ستظل هى نبضى

وتسكننى روحك مدى الأيام

أعلم أنك روح تسكن جسدى

لكنى سأهرب منك وأنا المقدام

وأنَّ كل الطرق تؤدى إليك فأهرب

من أى طريق يجمعنا وأى التحام

وأعلم أن لا مهرب منك إلا إليك

لكن لا تراجع منى ولا استسلام

قد طويتُ أوراق خيبتنا وانتهيت

وسأنسى زمن الحب والأحلام.