التشكيل الرسمي لمباراة الجونة وإيسترن كومباني

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أعلن رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة ايسترت كومباني، المقرر إقامتها بعد قليل، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، محمود الجزار، محمد عبد الجواد

خط الوسط: نور السيد، محمد رزق

وأمامهما الثلاثي: إسلام محارب، إسلام عبد النعيم، إسلام رشدي

خط الهجوم خالد قمر.

بينما جاء تشكيل ايسترن كومباني على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد داهش، عاصم سعيد، خالد مصطفى، محمود صقر

خط الوسط: كريم خميس، محمد ناصر، بنجامبن أفوتو

خط الهجوم: محمد حسن، ستيفن كواميه، صلاح عاشور.