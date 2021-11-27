محمد الهم: تطوير الملف الطبي مهمتى داخل نادي حدائق الاهرام

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اكد محمد الهم المرشح على عضوية مجلس ادارة نادى حدائق الاهرام على ان الانتخابات فى الددورى الحالية قوية على عكس الدورات السابقة لاسميا فى ظل وجود اسماء قوية اعلنت رغبتها فى التواجد داخل مجلس الإدارة خلال السنوات المقبلة.

واوضح الهم انه يسعي لتطوير الخدمات داخل النادى و الذى شهد طفره انشائية هائلة خلال الفترة الحالية ، واشار الى انه لمس العديد من القصور فى بعض الملفات سيعمل على علاجها حال نجاحه فى الانتخابات ، وتحديداً من الناحية الطبية ، خاصة وانه ، رئيس لجنة الخطة والمتابعة نقابة صيادلة الجيزة، وكذلك عضو لجنة الشباب نقابة صيادلة الجيزة، وهو الامر الذى سيسهل من مهمته داخل النادى

ويندرج الدكترو محمد الهم ضمن قائمة الاقتصادي محمود الشرقاوي قبل الإنتخابات التى ستجري فعالياتها يوم الجمعة ٣ ديسمبر ٢٠٢١