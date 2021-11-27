«قومى المرأة»: للدراما دور في انخفاض نسبة العنف المادى والمعنوى ضد المرأة

★ ★ ★ ★ ★

أشارت الدكتورة سوزان القليني مقررة لجنة الإعلام بالمجلس القومى للمرأة، إلى إعداد المرصد السنوي للدراما المصرية في المجلس لتقييم معالجة صورة المرأة المصرية، مؤكدة على دور الدراما في انخفاض نسبة العنف المادي والمعنوي ضد المرأة في الأونة الأخيرة وذلك عن طريق معالجة قضايا المرأة بالشكل الذي يليق بها وبمكانتها داخل المجتمع.

كما دعت وسائل الإعلام والدراما إلى تناول القضايا بشكل متوازي مع اهتمام الدولة والمجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس القومى للمرأة، وشهدت حضورا كبيرا من المهتمين والمتخصصين والاعلاميين.

بدوره، وأكد المخرج محمد فاضل على أن الدراما لابد أن تكون لها رسالة تخدم المجتمع وتساعد في حل الكثير من القضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، مشيرا إلى أهمية وجود خطة استراتيجية تحدد القضايا التي يتعين طرحها طوال العام.

وأشارت الناقدة ماجدة موريس إلى أهمية تحديد القضايا الأكثر إلحاحا التي يجب أن، تعالجها الدراما ووجود مؤلفين ومخرجين قادرين على توجيه الرسائل بشكل صحيح للمتلقي، مؤكدة على أن عدد الحلقات يجب أن يتناسب مع الفكرة والمحتوى وأن الإعلانات الكثيرة والطويلة تعيق تأثير الدراما على الجمهور.

وتم الاعلان في نهاية الندوة عن ندوة الاعلام ودوره في مناهضة العنف ضد المرأة والتي تهقدها لجنة الاعلام بالمجلس يوم الخمييس ٢ ديسمبر في اطار انشطة ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة.