خلال افتتاح دورته الـ43.. ليلة مُرصعة بالنجوم فى «القاهرة السينمائى»

★ ★ ★ ★ ★

افتتحت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 43، بدار الأوبرا بحضور أبرز نجوم الفن على رأسهم الفنانة الكبيرة نيللى، سمير صبرى، وحصد النجم كريم عبدالعزيز جائزة «فاتن حمامة للتميز».

نيلى وسمير صبرى

وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانين الكبار، والعروض الموسيقية، وكان أبرزها عزف الموسيقار هانى شنودة على البيانو على صوت الفنانة هند عبد الحليم، كما شهد حفل الافتتاح مقطوعة عزفتها فرقة موسيقية فى استقبال المخرج الصربى إمير كوستريتسا رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وهو ما قابله المخرج الشهير بالشكر متحدثا بالإنجليزية، ومعبرا عن سعادته لتواجده فى مصر لأول مرة رئيسا للجنة تحكيم أعرق وأشهر مهرجان سينمائى بها.

كريم عبدالعزيز يتسلم جائزة تكريمه من منى زكى

وفى لفتة مؤثرة تم عرض فيلم قصير احتفائى يضم لقطات ومشاهد لعدد من النجوم ومشاهير الفن الذين رحلوا فى عامى 2020 و2021.

وتضمن الفيلم الاحتفائى القصير أسماء وصور الراحلين محمود مسعود، محمود جمعة، فايق عزب، نبيل فاروق، حاتم على، وحيد حامد، إلياس الرحبانى، هادى الجيار، كوثر هيكل، محمود عبدالعفار، فهمى الخولى، عزت العلايلى، عباس منصور، أحلام الجريتلى، يوسف شعبان، أحمد خليل، أحمد عبدالحى، ماهر سليم، فتحية طنطاوى، سوسن ربيع، عادل هاشم، منى بدر، رائد بيب، عبدالوهاب خليل، خالد الأمير، مصطفى محرم، ماهر العطار، جمال سلامة، محمد ريحان، نادية العراقية، سيد مصطفى، أحمد المهدى، رمسيس مرزوق، سحر كامل، محمد جبريل، فيصل ندا، سمير الملا، كرم النجار، محمود اللوزى، سهير البابلى، السيناريست محمد نبوى، واختتم بصورة النجمين دلال عبدالعزيز، سمير غانم، اللذين حصدا تصفيقا حارا من الحضور، ودمعت أعينهم تأثرا لرحيل كل هؤلاء النجوم.

ماجد الكدوانى

ففى مشهد مؤثر، ظهر الفنان مصطفى فهمى دامعا، وكذلك الفنانات نيللى كريم ويسرا وإلهام شاهين.

هانى شنودة وهند عبدالحليم

وقال رئيس المهرجان محمد حفظى، إن الدعم والتشجيع الذى تلقاه على مدار سنوات رئاسته للمهرجان كان دافعا كبيرا له للتطوير دورة تلو أخرى، وأضاف أن المهرجانات الفنية ونجوم الفن والأدباء هم قوى مصر الناعمة، وذلك قبل أن يتم عرض مقطع فيديو تم من خلاله استعراض صور أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية، من بينهم سهير البابلى، عزت العلايلى، يوسف شعبان، سمير غانم، دلال عبدالعزيز.

لبلبلة

ووسط مفأجاة للحضور، صعد الفنان خالد الصاوى على المسرح ليفتتح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائى، وسط تصفيق حار من الحضور ونجوم المهرجان بسبب غيابه عن جمهوره ومتابعيه فترة طويلة بعد أزمتة الصحية التى مر بها مؤخراً، ولم يدخل بالطريقة المعتادة إلى المسرح، حيث أطل على الجمهور من الكواليس يجرى، وبدا صوته مرتبكا ومتقطعا، ما استشعر معه الحضور تأثير أزمته الصحية عليه.

ليلى علوى

وفى أول ظهور له فى المهرجانات السينمائية وتقديم حفل افتتاح مهرجان، تبادل الفنان على ربيع المزاح مع الفنان خالد الصاوى فى خلال تقديمها حفل افتتاح مهرجان القاهرة قائلا له: «إيه اللى جابك؟»، فرد عليه ربيع: «مش دى دار الأوبرا؟ إيه السؤال ده؟ إيه اللى مضايقك؟».

حسين فهمى وزوجته

وأضاف «ربيع»، موجها حديثه بطريقة ساخرة إلى الفنان خالد الصاوى، ومعبرا عن سعادته للمشاركة فى تقديم حفل الافتتاح: «أنا عندى مشكلة كبيرة وبما إن كل الناس متجمعين فأنا عاوز أقولها على العلن قدام التليفزيونات، أنا عمرى ما اتعزمت على مهرجان، أقسم بالله ولا مرة»، فرد عليه الصاوى: «إزاى ده يحصل يا على؟ دا انت نجم مكسر الدنيا، بس أنا مستنى حد غيرك».

إمير كوستريتسا

وتابع «ربيع»: «وأنا فى الشارع وفى الحياة الناس بتشيلنى من على الأرض شيل، آجى عند المهرجانات مفيش حد عارفنى، يرضى ربنا تاسع مرة يتعمل مهرجان القاهرة، ومتعزمش فيه؟ 9 مرات اتجاهل ليه؟»، فرد عليه «الصاوى»: «دى الدورة الـ43 يا على للمهرجان»، فرد عليه: «كمان! يعنى عملتوه 43 مرة ومعزمتنيش فيه؟ بالرغم إنى من الجيزة و10 دقايق أبقى عندكم».

شريف منير

وتحولت ساحة المسرح الكبير بالأوبرا للاحتفال والتصفيق الحار للمخرج محمد عبدالعزيز، عندما وجه الفنان كريم عبدالعزيز رسالة شكر له، وهو يتسلم تكريمه بجائزة «فاتن حمامة للتميز»، وقامت الفنانة منى زكى بتقديم عبدالعزيز من أجل منحه جائزة تكريمه ‏عن مشواره الفنى، وبعد حصوله على جائزة تكريمه على خشبة المسرح، قام كريم عبدالعزيز بتقبيل رأس منى زكى، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يقدمه فى فقرة تكريمه بالمهرجان سواها، لأنها هى الفنانة الوحيدة التى شارك معها فى كثير من الأفلام السينمائية الناجحة، كان أولها «اضحك الصورة تطلع حلوة».

نسرين

وظهرت الفنانة الكبيرة نيللى بعد غياب، لمنحها جائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ43، معربة عن سعادتها البالغة خلال تكريمها، لافتة إلى أنها لها الشرف بتكريمها فى مهرجان القاهرة، مضيفة أنها لم تعتزل الفن وترفض عددا من الأعمال الفنية التى تعرض عليها، مشيرة إلى أن أكثر فنان كان يضحكها الراحل سمير غانم، ووصفت الراحلة صباح بأنها شخصية جميلة، وعبر الفنان الكبير سمير صبرى عن سعادته لمنح جائزة الهرم الذهبى للنجمة نيللى خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، وظل يمازحها ويغازلها على طريقته مذكرا إياها بتعاونهما فى عدد من الأفلام منها «أهلا ياكابتن».

أحمد الفيشاوى وزوجته

كما كان لمشاركة النجم الكبير حسين فهمى وقع خاص بين ضيوف المهرجان، حيث صفقوا له خلال كلمة رئيس المهرجان محمد حفظى الذى حرص على توجيه التحية للقائمين على المهرجان والعاملين فيه فى الدورات السابقة، ومن سبقوه فى رئاسته ومنهم حسين فهمى وسعد الدين وهبة وكمال الملاخ وعزت أبو عوف.

فيفى عبده

وتنوعت إطلالات النجمات وضيوف حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتألقت النجمات لبلبة وإلهام شاهين ويسرا وليلى علوى ودرة بتصميمات أنيقة، كما ظهرت النجمات الشابات مريم الخشت وأسماء جلال وتارا عماد بفساتين جريئة لفتت الأنظار، وكان للنجمة منى زكى ظهور خاص ارتدت خلاله فستانا قصيرا باللون الأخضر الداكن.

درة

وأثارت إطلالة الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الجدل بعد تقبيله لها 4 قبلات، وتعرضت الفنانة فيفى عبده، لموقف محرج خلال تواجدها على الريد كاربت، بالدورة الـ43، أثناء التقاطها بعض الصور، كانت تسير غير ملتفتة لفستانها الطويل، و«الفراء» الذى كانت تحمله، فاشتبك بالحذاء وكادت أن تسقط لكنها تداركت الموقف.