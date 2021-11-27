السيناريست أمانى التونسي: الدراما تلعب دورا في توعية الأسرة بقضايا المرأة

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أوضحت السيناريست أماني التونسي، كاتبة سيناريو إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا»، أن الدراما هي الرسالة التي تلعب دورا في توعية الأسرة بشكل عام داخل المجتمع بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن موضوع الدكتوراة الخاص بها كان حول العنف ضد المرأة في الدراما العربية منذ 1950 حتى 2010، وأكدت أن اختيارها لدخول مجال الدراما «هدفه تغيير المجتمع ككل».

وأشارت التونسي إلى أن مسلسلي «زي القمر» و«ورا كل باب حكاية» ناقشا أيضا قضايا المرأة، وأشادت بتفاعل الدكتورة مايا مرسي على حكاية «على الهامش» والقروض الصغيرة للسيدات التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي كدليل على مدي تأثير الدراما بشكل إيجابي لنشر الوعي وتغيير المفاهيم فيما يتعلق بتمكين المرأة واعتمادها على نفسها.

جاء ذلك في ندوة حول «الدراما وتنمية وعي الأسرة» في إطار احتفالات المجلس بال ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، ونظمتها لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة د. سوزان القليني (مقررة اللجنة)، وبمشاركة عدد من أعضائها ومقررات الفروع عبر تقنية زووم.