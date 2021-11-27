تتعلق بمنهج الصف الرابع الابتدائي.. «تعليم النواب» تناقش 25 طلب إحاطة موجهة للوزير

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تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات تبدا غدا الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات، تازمنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس.

وتناقش لجنة التعليم 25 احاطة مقدمة من 25 نائب بشأن صعوبة مناهج التدريس في جميع المواد بالصف الرابع الابتدائي، واستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعديلها لبعض مناهج مرحلة التعليم الأساسي مثل الصف الرابع الابتدائي، وشكوى أولياء الأمور والمدرسين من المناهج التعليمية الجديدة للمرحلة الابتدائية. كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

فيما تناقش لجنة الطاقة والبيئة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي. في. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.

ومشروع قانون اخر مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية

فيما تستعرض لجنة حقوق الإنسان ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان