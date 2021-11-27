اعتماد 4271 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بسوهاج بحصيلة 498 مليون جنيه

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أعلن الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، عن اعتماد 4271 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة وفقاً للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة إسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، بحضور مسؤولي التقنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي.

وقال القاضى، إن عقود تقنين أراضى أملاك الدولة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، لافتاً إلى أن حصيلة التقنين من العقود المعتمدة بلغت 498 مليون جنيه، وأنه جاري تجهيز 2320 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وأكد نائب محافظ سوهاج، على ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، والعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين، لافتاً إلى أن المحافظة كانت قد أصدرت نموذج عقد موحد لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته، وضمان الحفاظ عليه لأكبر فترة ممكنة.