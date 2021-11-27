مبادرة «كلنا نعمل من الأقصر» تطالب صناع السياحة بدعم الجهود الحكومية للنهوض بالمدينة

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أشاد محمود ادريس، الخبير السياحي، ومنسق مبادرة كلنا نعمل من أجل الأقصر، بنجاح احتفالية افتتاح طريق الكباش، والاستجابة للدعوة التي وجهتها المبادرة «لدعوة محافظي الأقصر السابقين، لحضور احتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني، وذلك تقديرا لما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم منصب محافظ الأقصر، من أجل إنجاح مشروع كشف واحياء الطريق التاريخي.

وقال محمود ادريس في تصريحات له بعد إقامة «احتفالية الكباش» والنجاح الكبير الذي حققته، انه سعد باستقبال ومرافقة الدكتور سمير فرج، واللواء خالد فودة، والسفير عزت سعد، والدكتور محمد بدر في احتفالية افتتاح طريق الكباش، استجابة لمبادرة كلنا نعمل من أجل الأقصر، داعيا كافة رجال الأعمال وكل رجال القطاع السياحي، بتوحيد الجهود، ودعم كافة خطط وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، من أجل استثمار ما حققته احتفالية افتتاح طريق الكباش من دعاية غير مسبوقة لقطاع السياحة الثقافية، وكل صناعة السياحة بمصر، ودعم كافة الخطط الحكومية للنهوض بالأقصر، وتعميم تجربة الهوية البصرية لكافة مدن المحافظة.

وشدد «إدريس» على ضرورة الإسراع في الاستعداد وبالشكل اللائق بمكانة الأقصر كعاصمة للسياحة الثقافية بالعالم، لاستقبال التدفقات السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن خلال رعايته وحضوره لاحتفالية موكب المومياوات الملكية، واحتفالية افتتاح طريق الكباش الفرعوني، منح قبلة الحياة للسياحة المصرية بوجه عام، والسياحة الثقافية بوجه خاص.