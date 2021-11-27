«طريق المواكب» يحظى باهتمام صحف ومواقع عالمية.. «سى إن إن» و«بى بى سى»: حفل ضخم رائع سيجعل من محافظة الأقصر متحفًا مفتوحًا

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ذكرت شركة ميديا هب، المنظمة لحفل المواكب المقدسة، تصدر الحدث العالمى منصة «تويتر» بهاشتاج طريق الكباش واحتفالية الكباش، وأعرب المصريون والعرب وشعوب من مختلف الجنسيات عن فخرهم بما قدمته ومازالت تقدمه الحضارة المصرية القديمة للإنسانية.

وخلال الاحتفالية، تمت إنارة البر الغربى ومعبد حتشبسوت وتمثالى ممنون، مع انطلاقة أضواء الليزر، بالتزامن مع تحرك 3 ذهبيات عائمة، صُممت على الطراز الفرعونى، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية، آمون وموت وخنسو.

جانب من احتفالية طريق الكباش

وتميزت الاحتفالية الأسطورية التى شارك فيها ٤٠٠ شاب بتقديمها مدينة الأقصر فى ثوبها الجديد، بعد تجديدات التى شهدتها؛ منها كورنيش النيل، واستعراض المعابد الأثرية والمناظر الطبيعية للنيل، وتقديم فيلم تسجيلى قصير يحكى اكتشافات وتاريخ مدينة الأقصر، بمشاركة عدد من النجوم أسماء أبواليزيد، سلمى أبوضيف، عمرو وهبة ورامى عاشور.

وقدم الفنان محمد حماقى أغنية بلدنا حلوة، مع الفنانة لارا اسكندر، التى شاركته الغناء باللغة الإنجليزية، وتألقت الفنانة هايدى موسى، من خلال تقديمها أنشودة آمون، التى لاقت إعجاب الجمهور، بقيادة المايسترو نادر عباسى.

معبد الأقصر

وقالت شبكة سى إن إن الإخبارية العالمية، إن مصر شهدت مساء الخميس، حفلًا ضخمًا ورائعًا بمناسبة افتتاح طريق الكباش التاريخى فى مدينة الأقصر، ووصفته وزارة السياحة المصرية بأنه «أكبر متحف مفتوح فى العالم»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وطرحت شبكة بى بى سى، خلال تغطيتها الحفل سؤالًا: «طريق الكباش» ما أهميته؟ ولماذا تعيد الحكومة افتتاحه الآن؟.

وأجابت: «تهتم الحكومة المصرية بهذا الحدث وتقول إنه سيجعل من محافظة الأقصر متحفًا مفتوحًا».

ويصف عالم المصريات، زاهى حواس، الحدث بأنه «أهم مشروع أثرى فى القرن الحادى والعشرين».

مشاهد من حفل الافتتاح

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة فى الأقصر، لـ«المصرى اليوم» إن الشكل الأسطورى، الذى خرج به الحفل، خاصة فيما يتعلق بالتصوير، تمكن من إبراز تحديث المدينة بشكل نابض بالحياة والحفاظ على الطابع الأثرى لها وكان جاذبا، مشيرا إلى أن مشهد البحيرة المقدسة، كان رائعا إلى جانب الأداء الرائع لأنشودة آمون، كان معبرا عن جانب من تاريخ طريق المواكب المقدسة، إضافة إلى أغنية الأقصر بلدنا، وهى مرتبطة فى ذهن الجميع بصورة الأقصر، وكلها أمور تصب فى إنعاش ذاكرة السائح المرتقب.

مصر تستعيد صورتها الحضارية

وأوضح «عثمان» أن احتفالية طريق الكباش تصدرت منصات التواصل الاجتماعى، فيما رصدت لجنة تسويق السياحة الثقافية تصدر صور متنوعة عبر فيسبوك وإنستجرام، ومنشورات من مصريين بالخارج، وأشقاء عرب تفاعلوا مع الاحتفالية، وكان حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة مهمة جدا، تشير إلى حالة الأمان التى تتمتع بها مصر، فضلًا عن عمليات الترميم.

إقبال سياحى على طريق الكباش

وأكد «عثمان» أن هناك نحو 80 وسيلة إعلامية وموقعا إلكترونيا، غطت الفعالية قبل انطلاقها بأسبوع وبلغت أمس 200 وسيلة، وسوف يستمر الحديث عن تلك الفعالية، خلال الأيام المقبلة، متوقعا أن ترفع معدلات الطلب العالمى على مدينة الأقصر، خلال موسم الشتاء.