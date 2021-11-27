«قومي المرأة» ينظم ندوة حول الدراما وتنمية وعي الأسرة

★ ★ ★ ★ ★

عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ندوة حول «الدراما وتنمية وعي الأسرة» برئاسة د/سوزان القليني (مقررة اللجنة) وبمشاركة عدد من أعضائها ومقررات الفروع عبر تقنية زووم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١.

وتوجه الجميع بالدعاء والأمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

تم عرض فيلم تسجيلي قصير خلال الندوة للتعرف على القصة وراء ال١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وأعمال المجلس المتنوعة في هذا الصدد.

كما تم استعراض الرسائل التي أعدتها لجنة لصياغة شعارات ورسائل إعلامية يتم بثها من خلال كافة وسائل الإعلام ومقررات الفروع برئاسة الأستاذة هبة باشا الكاتبة الصحفية الكبيرة والاعلاميين منى نشأت سيد الحراني ونادية النشار «المرأة المصرية وتد وسند»، «المرأة المصرية عمود البيت وكرامته»، «أمنها أمان وحقوقها شرعها الرحمان»، «بنت الأصول المصرية عاملها بذوق وإنسانية»، «فكري قرري أنتي دايما تقدري». وتم تسليط الضوء على «أمانها أمان وحقوقها شرعها الرحمان» تأكيدا على الاهتمام والتطوير الكبير من كل المؤسسات الدينية لتجديد وتصحيح المعاني والمفاهيم الدينية التي تتناول قضايا المرأة، فإن حقوق المرأة في كل الأديان السماوية «شرعها الرحمن».

قالت دكتورة نسرين البغدادي، عضوة المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلتها: «لابد وأن نعترف أن الدراما من أكثر القوالب الفنية تأثيرا في الوعي الاجتماعي والقيم والمعايير والسلوكيات من خلال ما تقدمه من مضامين وبالتالي هي تساهم في تشكيل وعي الأفراد وفي رؤاهم تجاه القضايا المجتمعية ولأنها أيضا الأكثر انتشارا بين شرائح المجتمع كافة بمستوياته المختلفة.. فهي الأكثر تأثيرا في المشاهد نظرا لتعرض الجمهور لها بصورة مستمرة».