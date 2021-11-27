الأهلي يهزم طلائع الجيش ٨-١ فى بطولة منطقة القاهرة «٢٠٠٨»

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حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٨» فوزًا كبيرًا على مضيفه طلائع الجيش، بثمانية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

بدأ أهلي ٢٠٠٨ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: كريم تامر- عمر كمال- مهند أيمن- أحمد كرم.

الوسط: صالح موسى- عمر عدوي- مروان محمد- بلال عطية- يوسف علاء.

الهجوم: زياد أيوب.

وفي الشوط الثاني شارك شلبي يوسف بدلًا من زياد أيوب، ويوسف حلمي بدلًا من بلال عطية، ومحمد صبري شندي بدلًا من مروان محمد.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق بلال عطية (٣ أهداف) وشلبي يوسف (هدفان) وصالح موسى ويوسف علاء ويوسف حلمي بهدف واحد لكل منهم.

بهذا الفوز رفع أهلي ٢٠٠٨ رصيده إلى ١٩ نقطة من الفوز في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والهزيمة في مثلها، حيث فاز على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، وعلى مصر الجديدة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًا، وفاز على وادي دجلة ٤- ١، وعلى التربية والتعليم ١٤- صفر، وخسر من النصر بهدف لمثله، وفاز على الطلائع ٨- ١، مسجلًا ٤٢ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ كل من أحمد صديق مديرًا فنيًا، وأحمد يونس مدربًا عامًا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًا.