★ ★ ★ ★ ★

تشجيعًا منها للشباب ومشروعاتهم في مجالات العمل المختلفة، حرصت مصر للطيران على القيام بدور الناقل الرسمي لمنتدي (Rise Up Summit 2021) المقام في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ بمنطقة أهرامات الجيزة تحت عنوان الابتكار المستدام.

ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه نحو ٥٠٠ مؤسسة عاملة داخل مصر وخارجها ويحضره نحو ١٠٠٠ مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وأصحاب المشروعات الناشئة من الشباب، إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية المختلفة من خلال ورش العمل المتنوعة للمساهمة في تحويل الأفكار الابتكارية الصغيرة إلى مشروعات مستقبلية مستدامة للدولة للتحقيق ازدهارها ورخاؤها.

وحرصت مصر للطيران على القيام بتقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المنتدي القادمين من الخارج على رحلات شبكة خطوطها الدولية.