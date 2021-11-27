الحساب الختامي لقناة السويس وأرصدة الصناديق الخاصة أمام «خطة النواب» غدًا

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تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات تبدأ غدا الاحد تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تناقش الحساب الختامى لهيئة قناة السويس .

فيما تناقش لجنة الشباب والرياضة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية. ومن النائبان محمود توشكى واحمد الشناوى، بشأن الإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة بطل مصر والعالم البارالمبية لرفع الاثقال طارق وهدان.

كما تناقش اللجنة التشريعيية مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب، وستون نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. ومشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى، وستون نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

و تناقش لجنة الشؤون الافريقية طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبوشقرة «بشأن الاهتمام باكتشاف المواهب الرياضية الأفريقية.