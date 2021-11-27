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تجديد حبس رئيس جامعة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا لاتهامهم بالرشوة

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تجديد حبس رئيس جامعة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا لاتهامهم بالرشوة تجديد حبس رئيس جامعة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا لاتهامهم بالرشوة

قرر قاضي المعارضات في القاهرة الجديدة تجديد حبس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و٤ آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالرشوة من مقاولين لتوريد تجهيزات للجامعة.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المهتمين، صباح يوم الأربعاء، وهم ٤ متهمين بينهم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بتهمة تقاضي مبالغ مالية قيمتها ٤ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إستلام توريدات إلى الجامعة من بعض الموردين بحسب بيان الرقابة الإدارية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض أيضا على رئيس الإدارة الهندسية في مديرية الصحة في البحيرة في ذات اليوم بتهمة تلقي رشوة قيمتها ٢ مليون جنيه.

الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور - صورة أرشيفية

المصرى اليوم