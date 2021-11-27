«علوم سياسية القاهرة» تنظم ورشة العمل السنوية حول «المرأة والسياسة العامة»

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تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورشة العمل السنوية الثانية لوحدة دراسات المرأة تحت عنوان «المرأة والسياسات العامة»، غدًا الأحد، بمقر الكلية بجامعة القاهرة، وسط حضور لفيف من المتخصصين وأساتذة الكلية والطلبة والطالبات.

تعقد الورشة ضمن الفعاليات التي تنظمها وحدة دراسات المرأة بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتسعى الورشة ضمن جهود الوحدة للمساهمة في تحسين وضع المرأة في مختلف المجالات، راغبين في تعزيز نتائج التجربة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف مجالات التنمية بما في ذلك ملف تمكين المرأة والذي شهد العديد من الإجراءات الإيجابية التي تؤكد أنه دعم نابع من إيمان القيادة السياسية بالدور الذي يمكن للمرأة المصرية لعبة في إطار تحقيق خطة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.

كما تسعى الورشة التي تنظمها وحدة دراسات المرأة في الكلية، برئاسة الدكتورة أمل حمادة، لقراءة تقرير التنمية البشرية من منظور النوع الإجتماعي وكذلك بحث الموضوعات التي تهم المرأة بما في ذلك ملف السياسات العامة لمناهضة العنف ضد المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة.