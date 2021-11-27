أرسنال ضد نيوكاسل.. الجانرز يحافظون على سجلهم المميز وشبح الهبوط يظهر للماجبايس

★ ★ ★ ★ ★

استعاد أرسنال طريق الإنتصارات سريعًا في البريميرليج وحقق الفوز على نيوكاسل بنتيجة 2-0 في اولى مباريات الجولة رقم 13 من البريميرليج.

ودخل الجانرز هذه المباراة بعد أن كانوا تعرضوا لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية ضد ليفربول بنتيجة 4-0، لكن أصحاب الأرض قدموا اداءً كبيرًا اليوم واستحقوا الفوز على حساب الفريق الذي لم يتذوق طعم الفوز في الدوري هذا الموسم حتى الأن.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذي شهد فرص محدودة ضائعة من الجانبين كان ابرزهم فرصة لا تضيع من المهاجم الجابوني، أوباميانج، بمواجهة المرمى الخالي، لكن قائد أرسنال سدد في القائم بدل من أن يسدد في الشباك.

وحسم أرسنال المباراة بعد أول 21 دقيقة لعب من الشوط الثاني بهدفين عن طريق بوكايو ساكا، ثم بديله الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 23 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، في حين تجمد رصيد الماجبايس عند 6 نقاط في قاع الترتيب.

رجل المباراة:

حصل الظهير الأيمن الياباني تاكاهيرو تومياسو على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور الإحصائي بعد مباراة كبيرة من المدافع الياباني الذي صنع الهدف الثاني في المباراة، والذي كان اكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة من جانب أرسنال (3)، والأكثر لمسًا للكرة في المباراة (3) وثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص (3).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف بوكايو ساكا ضد نيوكاسل يعني أن أرسنال افتتحوا التهديفي في أخر 17 مباراة بالبريميرليج ضد خصمهم اليوم، وهي اطول سلسلة لفريق يسجل اولًا ضد فريق أخر في تاريخ المسابقة.

- جابرييل مارتينلي سجل بعد 93 ثانية من دخوله أرض الملعب كبديل، ومن لمسته الثانية في المباراة، مسجلًا أول أهدافه في البريميرليج على ملعب الإمارات منذ هدفه ضد شيفيلد يونايتد في يناير 2020.

- أصبح نيوكاسل الفريق السادس المختلف الذي يفشل في الفوز في أي مباراة من أول 13 مباراة له في موسم خلال عهد البريميرليج، مع هبوط 4 من الفرق ال5 السابقة التي حققت ذلك في مسابقة (ديربي كاونتي كان الإستثناء في موسم 2000/2001).

- إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الجديد، خسر جميع المباريات ال6 التي لعبها ضد أرسنال على ملعب الإمارات في البريميرليج. (5 مع بورنموث و1 مع نيوكاسل).

- أرسنال حافظ على عادته بعدم الخسارة ضد خصم يبدأ الجولة وهو متذيل الترتيب، مع تحقيق الجانرز لـ 16 فوزًا والتعادل في 6 مناسبات.