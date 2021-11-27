لقاء قضائي بين محكمتي النقض المصرية والأسبانية في مدريد (صور)

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زار وفد من محكمة النقض، ترأسه محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويأتي ذلك، في إطار تفعيل المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية (AFDB) والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، برعاية المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض المصرية– رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأعرب الوفد، عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة في دعم العدالة والمؤسسات القضائية في مختلف دول العالم، وأوضح أن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات عمل المنظمة التي تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون في مجال الميكنة والتقاضي الإلكتروني.

لقاء قضائي بين محكمتي النقض المصرية والإسبانية في مدريد

وكان في استقبال الوفد كل من: رئيس المحكمة العليا ورئيس المكتب الفني بها ورؤساء الدوائر ورئيس المحكمة الوطنية ورئيس مدرسة القضاء الإسباني، وأطلع الوفد على نظام التقاضي بالمحكمة العليا وآليات عمل المكتب الفني واختصاصات المحكمة الوطنية ونظام قبول وتأهيل وتدريب القضاة.

وأوضح القاضي أيمن سعد الدين، رئيس المكتب الفني المساعد، أن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا الفنية الخاصة بنظام عمل الدوائر وميكنة المكتب الفني ونظام تسجيل الجلسات المرئي والمسموع ودقته في إثبات الأدلة المقدمة في الطعون المنظورة.