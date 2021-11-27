أرسنال يعود للانتصارات أمام نيوكاسل

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حقق نادي أرسنال الإنجليزي الفوز، اليوم، أمام نظيره نيو كاسل، على ملعب الإمارات، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أرسنال ثنائية في شباك نيو كاسل، وأحرز الهدف الأول «ساكا» في الدقيقة 56، و«مارتينيلي» الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وشارك المصري محمد النني، لاعب أرسنال، في المباراة في الدقيقة 85، بعدما بدأ على دكة البدلاء.

وكان أرسنال قد تعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام غريمه ليفربول، حيث خسر برباعية بمشاركة محمد صلاح.

وبهذا الفوز احتل أرسنال المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الأخير بـ6 نقاط فقط.