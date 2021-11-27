وزير الطيران المدني يتفقد عددا من مشروعات التطوير بمطار الأقصر الدولي

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حرص الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، خلال مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر/ على تفقد عدد من مشروعات التطوير التي تمت بمطار الأقصر الدولي، خلال الفترة الماضية ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والتى سوف يتم الانتهاء منها قريبًا.

شهد المطار عملية تطوير البنية التحتية وصيانة بعض المنشآت الحيوية ومن بينها رفع كفاءة الحقل الجوى ومنظومة سيور الحقائب ومحطة الصرف الصحى ومحطة المياة الرئيسية وتركيب شبكة انترنت لاسلكية WIFI وكذا تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات Avit إحدى شركات وزارة الطيران المدنى والتابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كما تمت اعمال الصيانة لسقف مالصالات واحلال خط تغذية مياه الشرب وبعض المشروعات الأخرى.

وفى هذا السياق، أكد الطيار محمد منار على أن هذه المشروعات تاتى في اطار رؤية واستراتيجية وزارة الطيران المدنى في تطوير المطارات المصرية بما يخدم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية حيث استطاعت مصر بفضل القيادة السياسية ان تجذب أنظار العالم من خلال المشروعات التنموية العديدة التي تشهدها الدولة حالياً.

مضيفاً ان تطوير المطارات يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على المطارات السياحية كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير كافة سبل الراحه والرفاهية.

وزير الطيران المدنى يتفقد عددا من مشروعات التطوير التي تمت بمطار الاقصر الدولى