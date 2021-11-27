الإعلان عن الطالب والطالبة المثالية بـ«حقوق جنوب الوادي»

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أعلنت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى بقنا، نتيجة مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية، للعام الدراسى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتى نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية وإشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رشدى، عميد الكلية.

تكونت لجنة التحكيم فى مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بكلية الحقوق بقنا من الدكتور أحمد عبدالموجود زكير ، والدكتور محمود صابر أبوجبل ، ومحمد عاشور مدير رعاية الشباب بالكلية. وأسفرت المسابقة عن حصول الطالب كريم ماهر أبو الفضل بالفرقة الثالثة علي لقب الطالب المثالي علي مستوي الكلية، فيما حصلت الطالبة آلاء عبدالصبور شرقاوى محمد بالفرقة الثانية علي لقب الطالبة المثالية علي مستوي الكلية.

تأتى المسابقة فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة بتنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم، وتسهم المسابقة في حث باقي الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدي طلاب الجامعة.

وتعتمد شروط المسابقة على أن يكون الطالب من الذين يشاركون في مجالات النشاط الطلابي والعمل التطوعي وخدمة المجتمع وأن يكون ممن يمتلكون الثقافة العامة والرؤية الشخصية المتميزة والمهارات اللغوية.

وتقدم الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية بالتهنئة للطالب والطالبة الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي على مستوي الكلية، متمنياً لهما مزيداً من التقدم والتوفيق، كما أثنى على جهود لجنة التحكيم ودورها فى اختيار الطلاب المتميزين للمشاركة في التصفية النهائية على مستوى الجامعة ومنها للمشاركة في مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية.