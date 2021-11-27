الاستخبارات الروسية ترد على مزاعم أمريكا بشأن غزو أوكرانيا : إعادة لإشعال الحرب

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اعتبر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، مزاعم الولايات المتحدة بشأن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا محاولة لإعادة إشعال الحرب في دونباس.

وأضاف «ناريشكين» : «يجب أن أُطمئن الجميع: لن يحدث شيء من ذلك. مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة من صناعة وزارة الخارجية الأمريكية».

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، على تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بشأن احتمال حدوث انقلاب في بلاده بمشاركة روسيا، حيث أكد «بيسكوف» أن روسيا لا تقوم بمثل هذه الأمور.

وكانت وكالة «بلومبرج» الأمريكية قد ذكرت، في وقت سابق، أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا.