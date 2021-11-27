قرقاش عن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى تركيا: تؤكد أهمية الثقل السياسي للإمارات

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قال المستشار السياسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم السبت، إن ‏الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى تركيا، الأسبوع الماضي، تؤكد أهمية الثقل السياسي والاقتصادي والدور المحوري، الذي باتت الإمارات تلعبه في تعزيز أجندة الاستقرار والازدهار في المنطقة.‏

وكتب «قرقاش»، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي : «المتابع لحجم ردود الفعل الإيجابية حول زيارة الشيخ محمد بن زايد الناجحة إلى تركيا يدرك تمامًا دور الإمارات».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، يوم الأربعاء الماضي، في أنقرة.

وتُعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبوظبي هي الأولى له منذ فترة، وقد بحث خلالها مع الرئيس التركي سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.