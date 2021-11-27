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حل الإنفلونسر والطبيب على غزلان وملكة جمال مصر لعام 2017، فرح شعبان، خلال مقاطع فيديو من عقد قرانهما.

وشاركت بالفيديو «الإنفلونسر» رانيا يحيى عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» لتعلق على مقاطع الفيديو «فرح لولي».

وتألقت العروس بالفستان الأبيض ووضعت الاكسسورات على رأسها، متخلية عن طرحة الزفاف، فيما أختار «غزلان» بذلة زرقاء داكنة.

وكان على غزلان بعث رسالة رومانسية إلى خطيبته، منذ أيام، عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام» قائلًا: «أقل من أسبوع وهنكتب كتابنا وهتبقي مراتي على سنة الله ورسوله». وتابع: «أول مرة قابلتك مكنتش صدفة من البداية، دي كانت رحمة من ربنا لقلبي».

واستكمل: «أنا كنت محتاج حد شبهي، حد يقاسمني فرحي وحُزني، حد حنيته عليا بتخليني أنسى تعب الدنيا.. وأنا لقيت كل ده فيكي».

وأضاف: «يشهد ربنا أني مشفتش كل حاجه حلوة غير معاكي، يشهد ربنا أنك استحملتيني كتير وكنتي أقوي ضهر اتسند عليه، يشهد ربنا أني قصرت معاكي كتير وإنتي عمرك ماقصرتي معايا، يشهد ربنا أنك مشرفاني قدام عيني وأهلي وكل اللي اتعامل معاكي حبك، يشهد ربنا أني هفضل طول عمري أسعدك وضهرك وسندك، وهفضل أقول أنك أحسن قرار صح خدته في حياتي».

وأختتم كلماته: «حبيتك لأنك إنتي، حبيتك لأنك عوضتيني عن تعب السنين اللي فاتت بحنيتك وجدعنتك وخوفك عليا، حبيتك لأنك أوقات كتير فضلتيني عن كل اللي بتحبيه وبقيت الأولولية في حياتك.. والله لو خيروني بين كنوز الدنيا وبينك لأخترتك إنتي».