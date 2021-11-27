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طمأنت السفارة السعودية في جنوب إفريقيا المواطنين السعوديين الموجودين بأن وضعهم الصحي بخير ومستقر ولا يدعو إلى القلق، جاء ذلك، في بيان للسفارة نشرته، اليوم السبت، عبر حسابها في «تويتر».

وقالت السفارة: «نظرًا لإلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا؛ فإن السفارة تأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في جنوب إفريقيا تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم؛ بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية».

ودعَت السفارة جميع السعوديين الموجودين في جمهورية جنوب إفريقيا إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في البلاد.

وكانت بعض الدول قد أوقفت السفر إلى جنوب إفريقيا بعد ظهور متحور «أوميكرون».