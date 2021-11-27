محمود الخطيب يلجأ للجمعية العمومية لانقاذ العامري فاروق من التجميد سنة كاملة

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شهد النادي الأهلي أمس أزمة بعد انتخاب العامرى فاروق نائبا لرئيس مجلس إدارة النادي بعدما خاض لانتخابات بمفرده على مقعد نائب الرئيس ولم يتم طرحه علي الجمعية العمومية لاعتماد فوزه وبالتالي تم تجميد موقفه لحين اعتماده من الجمعية العمومية المقبلة بعدما رفضت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اعتماد فوزه بالتزكية، وقررت إحالة أمره على الجمعية العمومية المقبلة للنادى.

ومن المقرر أن يدرس مجلس ادارة الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب، هذه الأزمة في اول اجتماع له لحسم مصير العامري حيث تتجه النية لعقد جمعية عمومية غير عادية وطرح فوزه علي الاعضاء لاعتماده فوزه لتفادي ايقاف واستبعاد العامري عاما كاملا في حالة الانتظار لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية.

وياتي تفكير الخطيب في حل ازمة العامري عبر الدعوة لاجتماع غير عادي لتفادي انتظار العامري فاروق سنة كاملة وهو مجمد من مجلس الادارة

وحسمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والجهة الإدارية المختصة موقف العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي المنتخب من الانضمام للمجلس الجديد بعد انتهاء الانتخابات أمس الأول.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة سيد حزين، مدير المديرية أن العامري فاروق المنتخب نائبا لرئيس النادي الأهلي سيظل معلقا بناء علي ما اعلنته اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات وبناءا علي نص المادة 43 /2 في لائحة النادي الأهلي الخاصة التى نصت علي أنه في حالة وجود أي عضو مرشح علي منصب في الانتخابات فلا يتم اعتماد فوزه بالتزكية مباشرة الا في حالة حصوله علي موافقة 25 % من اعضاء الجمعية ممن لهم حق التصويت بالإضافة لطرحه علي الجمعية العمومية لاعتماده والموافقة عليه كشرط لاعتماد فوزه رسميا وانضمامه للمجلس الجديد.

وقال سيد حزين وكيل وزارة الرياضة ومدير مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن العامري فاروق سيتم ايقافه وعدم اعتماد فوزه لحين طرح اسمه علي أول جمعية عمومية ستنعقد لاعتماده رسميا ضمن التشكيل الجديد لمجلس ادارة الأهلي.

وقال حزين وزارة الرياضة ومديرة الشباب والرياضة بالقاهرة ليس لها علاقة بهذه الازمة خصوصا وان اللجنة ال قضائية المشرفة علي الانتخابات طبقت لائحة الأهلي في مادتها رقم 43 / 2 وبالتالي كان يجب ان يتم طرحه علي الجمعية العمومية لاعتماد فوزه وانضمامه للمجلس.