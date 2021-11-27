فادي دياب يعود لانتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين بقرار من اللجنة الأولمبية

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أقرت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، بأحقية المهندس فادي دياب ، بطل مصر الأسبق في ألعاب القوة البدنية ومصارعة الذراعين، في الترشح علي منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة لاتحاد اللعبة المحدد لها يوم 12 ديسمبر المقبل، ورأت اللجنة صحة موقفه من جميع الجوانب وعدم الممانعة في خوض الانتخابات بعد انطباق كافة الشروط عليه، وعدم صحة إجراءات استبعاده من جانب الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين.

وكان الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين ، قد استبعد فادي دياب من الانتخابات بحجة عدم ممارسته أعلى درجات المنافسة من البطولات.

وبعد صدور قرار الاستبعاد تقدم المهندس فادي دياب المرشح لرئاسة الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، بطعن في مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية ضد قرار استبعاده.

ويتنافس اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد الحالي مع فادي دياب الذي يحظى بتأييد كبير من اعضاء الجمعية العمومية علي منصب الرئيس في الانتخابات المحدد اقامتها يوم 12 ديسمبر المقبل.

ويعتمد بركات على خبراته في اداراة شئون الاتحاد دورتين سابقتين، بينما يحظى فادي دياب دعم الشباب والرغبة في تطوير الاتحاد لمواكبة التغييرات والتقدم الرهيب للعبة في السنوات الأخيرة في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية خاصة ان هناك عدد من منافستها تقام على هامش مستر أولمبيا لكمال الاجسام كل عام.