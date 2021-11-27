محافظ سوهاج: 160 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 3 قرى بمركز أخميم

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قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه جارى العمل في تنفيذ مشروعات الصرف الصحى في 3 قرى بمركز أخميم، بإجمالى تكاليف تبلغ 160 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ- في تصريح له اليوم- أن مشروعات الصرف المدرجة بالإعتماد يجرى تنفيذها بقرى «نيدة، وآبار الوقف، وآبار الملك»، وتأتى في إطار إهتمام المحافظة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين بجميع قرى المحافظة، وبخاصة القرى الغير مدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتاً إلى أن مشروع الصرف الصحي بقرية «نيدة» يتكون من محطة رفع رئيسية بنسبة تنفيذ بلغت 70%، والمحطة الفرعية بنسبة تنفيذ 80%، وبلغت نسبة التنفيذ لشبكات الإنحدار 75%، ونسبة التنفيذ لخطوط الطرد 85%، ومشروع الصرف الصحى بقرية «آبار الوقف» يتكون من محطة الرفع الرئيسية والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 75%، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الإنحدار 75%، بينما يتكون مشروع الصرف الصحي بقرية آبار الملك«من محطة رفع رئيسية بنسبة تنفيذ 95%، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الإنحدار 98%، ووصلت نسبة تنفيذ خطوط الطرد بالمشروع إلى 98%.

ووجه محافظ سوهاج، بالإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة للإنتهاء من تلك المشروعات، والإلتزام بأعلى معايير الجودة، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بمواقع العمل.