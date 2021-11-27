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رحب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتجديد لاشرف بن شرقي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي حالة رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «متمسكون باستمرار بن شرقي وسنسعي جاهدين للابقاء عليه ضمن صفوف الفريق باعتباره احد الركائز الاساسية للابيض لكن لدينا شرط واحد فقط لتجديد عقده وهو الا يكون اللاعب قد تعاقد مع أي ناد آخر خارج مصر في عهد اللجان المؤقتة المعينة السابقة».

وكشف رئيس الزمالك عن انه احال ملف بن شرقي لادارة الكرة وامير مرتضي الذي عقد جلسة مبدئية مع اللاعب قبل سفره علي ان تجمعه به جلسة اخري بعد العودة لحسم هذا الملف في اسرع وقت ممكن.