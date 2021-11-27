الرعاية الصحية: 8 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات خلال عامين

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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم أكثر من 8 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» تتميز بالكفاءة والفاعلية والجودة العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والتي ألقاها اليوم ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر) 2021، والمنعقد هذا العام بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أنه لولا الإرادة السياسية وتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية 100 مليون صحة، وتلاها إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومبادرة تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا «مبادرة حياة كريمة»، وكذلك تضافر جهود الدولة المصرية في تحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بالمنظومة الصحية وإحداث نقلة نوعية بها بتحدي وإصرار ومهارة عالمية، لافتًا إلى إصرار الأطقم الطبية والإدارية في تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة للمصريين والتي نجحت في تحقيق التحدي لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف السبكي، أنه تم إجراء أكثر من 250 ألف عملية جراحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية على مدار عامين من الإنجازات لهيئة الرعاية الصحية، منها 115 ألف عملية جراحية كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص على يد أمهر الأطباء المصريين والخبراء الأجانب في التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدًا الجاهزية العالمية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل والتي أثبتت كفائتها في تقديم هذا الكم والنوع من الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية هي الجودة في الخدمة الصحية من خلال تعزيز ثقافة الجودة والعمل الجاد على اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل نحو 95% من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والبالغ عددهم حتى الآن 114 منشآة صحية.

واستكمل، أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية في اعتماد 15 منشآة صحية من منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية لاجتيازها أعلى معايير الجودة العالمية، وحصولها على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة 2021، معربًا عن فخره وتقديره لاعتماد مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد كأول مستشفى بمصر تحصل على هذه الدرجة من الاعتماد القومي المعترف به دوليًا، مشيرًا إلى أنها إنجاز التي تقود لمزيد من الإنجازات لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين.

وأشار السبكي، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة وجودة الأداء، حيث أعلن السبكي ميكنة 100% من جميع الخدمات بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل سالفة الذكر، إضافة إلى ميكنة 100% وربط مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وتطبيق منظومة المعامل الموحد (LIS)، ونظام أرشفة الأشعة وكتابة التقرير (PACKS/RIS)، التي تستهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتفوق توقعات المتعاملين وتحقق أعلى نسب من إرضائهم وسعادتهم.

وأضاف، أنه ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية بأن تصبح أول هيئة ذكية رقمية وإلغاء كل التعاملات الورقية من خلال التحول الرقمي للخدمات والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية تم إنشاء عدد من المنظومات الإلكترونية لتيسير تقديم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وخاصة وقت جائحة كورونا والتي فرضت العديد من التغييرات والتطورات في طرق تقديم الخدمات الصحية، وكان أبرزها تفعيل هيئة الرعاية الصحية تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بالتعاون مع شركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين، والتي قدمت أكثر من 10 آلاف استشارة طبية عن بُعد حتى الأن لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمجافظتي ورسعيد والأقصر مجانًا.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أنه تم الانتهاء من ربط غرف العمليات لإدارة الأزمات والطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية مع غرف العمليات الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، فيما يعرف بتكامل الدوائر الصحية، للتعامل الفوري مع الأحداث والأزمات الطارئة والقدرة على إحتوائها والسيطرة عليها بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، مشيرًا إلى تميز هيئة الرعاية الصحية وقدرتها على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الهامة الكبرى في الدولة، وكان أبرزها نجاح هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الإطلاق الرسمي لأول منصة تفاعلية رقمية بين مقدمي الخدمة من الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، والتي تتيح التواصل الإلكتروني بين جميع العاملين وتبادل وتشارك الخبرات وضمان تقديم أفضل خدمات صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر لهذا النجاح وصانعي هذا الإنجاز من الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين في القطاع الصحي، من مبادرات 100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، وأثرهم على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر وإحداث نقلة نوعية بها، والذي حاز على الإشادات العربية والدولية.

وخلال فعاليات الملتقى، دعا الدكتور أحمد السبكي، للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض تقديرًا لجهودهم في توفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى وقت جائحة كورونا، واصفًا إياهم أنهم «أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

كما أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لإنجاز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل على أرض محافظة الإسماعيلية ودعمه نجاح منشآت هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من المعايير العالمية للجودة لأبناء المحافظة.

كما أهدى الدكتور أحمد السبكي، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، للواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وأهدى أيضًا درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي تسلمها نيابًة عنه الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، كما أهدى درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للدكتور شريف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والذي تسلمها نيابًة عنه الدكتور إسلام أبوسيف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تقديرًا لجهودهم في إحداث تطور ونقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وفي ذات السياق، أهدى اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية تكريمًا لجهوده المبذولة في توفير الخدمات والرعاية الصحية وتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، كما أهدى اللواء شريف فهمي بشارة درع المحافظة للللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

تجدر الإشارة إلى أنه تشمل فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتزامن مع مرور عامين من تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد 26 نوفمبر 2019، مستقبل صحة مصر، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين، بما يشمله من توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية للمصريين.

وبحضور كبار الشخصيات الدولية والمصرية المهمة والمؤثرة في القطاع الصحي والدولة، أبرزهم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، واللواء بهاء الدين زيدان _رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وممثلي عن الهيئات العامة للتأمين الصحي الشامل والاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من الهيئات في القطاع الصحي، والمديرين التنفيذيين لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، وممثلي مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الموقر.