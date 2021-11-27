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حدّدت محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، جلسة 9 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الطفلة المتهمة بحرق والدها حتى الموت في بولاق الدكرور بالجيزة.

وتضمنت اعترافات المتهمة، أمام النيابة العامة، أن والدها المجني عليه كان مدمنًا للمخدرات وعاطل عن العمل، واعتدى عليها جنسيًا بعد وفاة أمها حتى فقدت عذريتها، ولم يكتفٍ بذلك وأجبرها على إقامة علاقة جنسية مع أصدقائه مقابل مبالغ مالية يشتري بها المخدرات.

وقالت المتهمة، للنيابة، شاب تقدم لخطبتي ووالدي رفض ليستمر في إجباري على ممارسة الجنس مع الرجال، واتفقت مع هذا الشاب على الهروب من منزلي للزواج والعيش معًا.

وروت الفتاة، أن حبيبها ليس له علاقة بالجريمة التي ارتكبتها وإضرامها للنيران في جسد أبيها، مشيرةً إلى أنها اتبعت في أسلوب جريمتها طريقة الأفلام الهندية التي تشاهدها، فأحضرت مخدرًا وأعطته لوالدها ثم ولعت فيه.

في وقتٍ سابق، تلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق وتفحم جثة صاحب الشقة في شارع الثلاجة بمنطقة صفط بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة- 36 سنة- متفحمة داخل غرفة نومه، وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه- 14 سنة- وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت لمتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن والدها أفقدها عذريتها بسبب تعديه عليها جنسيًا عدة مرات، لكونها رافضة معاشرة والدها لها قررت التخلص منه، ويوم الواقعة استغلت استغراقه في النوم وأحضرت جركن بنزين وسكبته عليه ثم أشعلت النيران وحملت حقيبة ملابسها وهربت من المنطقة.