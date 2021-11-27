رئيس الوزراء الياباني يتحدى الصين وكوريا الشمالية

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تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بإنشاء قوة دفاع ذاتي أقوى لحماية البلاد وسط تهديدات متزايدة من الصين وكوريا الشمالية حسب قوله.

وقال كيشيدا إن الوضع الأمني حول اليابان يتغير بسرعة، وإن الواقع أصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، مع استمرار بيونغ يانغ في اختبار الصواريخ الباليستية وتطوير إمكاناتها، وسعي بكين إلى استعراض قدراتها العسكرية ونشاطها العدواني بشكل متزايد في المنطقة.

واضاف سأفكر في جميع الخيارات، بما في ذلك امتلاك ما يسمى بقدرة الهجوم على قواعد العدو، بهدف الاستمرار في تعزيز القوة الدفاعية الضرورية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

كما تعهد بالنظر في جميع الخيارات، بما في ذلك الحصول على القدرة على ضرب قواعد العدو، حسب قوله.