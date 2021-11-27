استأنف محاكمة 20 محام بمغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة غدًا

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تستأنف الأحد ، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين باهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، لاستكمال المرافعات .

تواصل هيئة المحكمة ، تنفيذ قرارات الجلسة السابقة في اغسطس الماضي ، والمتعلقة بفض الإحراز ومرافعات المتهمين ، وأقوال شهود الإثبات والنفي .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.