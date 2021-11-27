  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استأنف محاكمة 20 محام بمغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة غدًا

Print
استأنف محاكمة 20 محام بمغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة غدًا استأنف محاكمة 20 محام بمغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة غدًا

تستأنف الأحد ، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين باهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، لاستكمال المرافعات .

تواصل هيئة المحكمة ، تنفيذ قرارات الجلسة السابقة في اغسطس الماضي ، والمتعلقة بفض الإحراز ومرافعات المتهمين ، وأقوال شهود الإثبات والنفي .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

المصرى اليوم