محافظ قنا يعلن بدء ذبح دفعة جديدة من الدواجن وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا السبت، عن البدء في ذبح دفعة جديدة من الدواجن بواقع 50 ألف دجاجة تم تربيتها في عنابر التسمين بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، موضحا أنه سوف يتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ المحافظة المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، بأسعار مخفضة وتنافسيه عن مثيلتها في السوق المحلي.

ذبح دفعة جديدة من الفراخ بمجزر قنا

ذبح دفعة جديدة من الفراخ بمجزر قنا

وأشار محافظ قنا إلى أن المنتجات تشمل ( دواجن مجمدة وطازجة، فيليه )، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين.

ذبح دفعة جديدة من الفراخ بمجزر قنا

وأكد الداودى أن المحافظة تحرص على استمرار دورة الإنتاج، حيث يتم شراء كتاكيت صغيرة تمهيدا لتربيتها وتسمينها عقب إنتهاء كل دورة تربية، لضمان ضخ منتجات اللحوم البيضاء إلى السوق المحلي بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.