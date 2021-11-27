ضبط متهمين كونا عصابة لسرقة السيارات من الداخل في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا بالقاهرة، تخصص في السرقة من داخل السيارات بـ«كسر الزجاج».

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام شخصين بكسر زجاج إحدى السيارات أثناء توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم وسرقة ما بداخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما حقيبة لاب توب وفلاشة ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج»، كما أقرا بسرقة المضبوطات بحوزتهما بذات الأسلوب من داخل سيارتين بدائرة القسم.