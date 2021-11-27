وكالة التعاون الكوري تزور كلية الألسن جامعة أسوان وتدعمها بأربعة مدرسين

★ ★ ★ ★ ★

استقبلت جامعة اسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم باعمال رئيس جامعة اسوان وفد منظمة وكالة التعاون الكوري لكلية الألسن جامعة اسوان.

واكد رئيس جامعة اسوان، على انه تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية لدعم التعاون المصري الكوري والتي قام بها المركز الثقافي الكوري،(كويكا) بالقاهرة إلى جامعة اسوان وذلك لبحث سبل التعاون المثمر بين الطرفين والعمل على دعم العلاقات الثقافية والتعليمية بين الجانبين وجاء الدعم متمثلا في مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بقسم اللغة الكورية بكلية الالسن وذلك لادراك الجانبين لاهمية اللغة الكورية التي تعد من اقوي الروابط بين الشعوب.

واوضح الدكتور حازم الجمل عميد كلية الالسن ومسؤل التعاون الدولي بالجامعة ان وكالة التعاون الكوري ستقدم الدعم لقسم اللغة الكورية وذلك من خلال إرسال متتطوعين كوريين جدد وعددهم(٤) وذلك في الأول من شهر ديسمبر القادم للعام الجامعي 2022 ويستمرون بالتدريس بالقسم لمدة عامين ونصف وهذا سيكون له الأثر الطيب في اتقان اللغة الكورية بشكل متميز لطلاب قسم اللغة الكورية كلية الالسن جامعة اسوان.