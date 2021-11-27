السفير المصري يدعم بيراميدز قبل مواجهة مانياما في الكونفدرالية

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حرص حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكونغو الديمقراطية على دعم فريق نادي بيراميدز في العاصمة كينشاسا وقبل مواجهة نظيره مانياما في إطار منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص سعادة السفير على الحضور لمقر بعثة إقامة بيراميدز في كينشاسا، واستقبله المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، مبديا شكره لدور السفارة في دعم البعثة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بها.

وتحرك سعادة السفير بصحبة رئيس البعثة إلى ملعب الشهداء لحضور التدريب الأخير للفريق في ملعب المباراة لدعم اللاعبين قبل المواجهة القارية الهامة.

ويحل بيراميدز ضيفا على مانياما الكونغولي في الثالثة عصر الأحد على استاد الشهداء في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ورافق سعادة السفير خلال وجوده مع بعثة بيراميدز، السيد شريف بشير سعادة قنصل مصر في الكونغو.