رئيس الوزراء السوداني يصدر قرارا بإعفاء مدير عام الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما

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أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استنادًا على أحكام الوثيقة الدستورية، قرارًا اليوم بإعفاء كل من فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة السودانية، وفريق شرطة حقوقي، الصادق على إبراهيم من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة السودانية. وتعيين كل من فريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشًا عامًا.

ووجه القرار الذي نشر على الصفحة الرسمية لمكتب رئيس وزراء السودان، وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.