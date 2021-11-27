«كنت في ثالثة ثانوي».. محمد عطية يتعرض للخداع بسبب رغبته في لقاء تامر حسني

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تحدث الفنان محمد عطية عن مدى حبه للفنان تامر حسني، موضحًا أنه تعرض إلى الخداع بسبب حُبه للفنان ورغبته المُلحة في لقاءه قبل سنوات طويلة من مشاركته في برنامج المسابقات التليفزيوني «ستار أكاديمي».

وقال عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «وأنا في تانية أو تالتة ثانوي تقريبا كان تامر حسنى لسه منزل أغنية (حبيبي وأنت بعيد) وكانت الأغنية مكسرة الدنيا وكنت بحب تامر جدا (ولا زلت) وعرفت من أحد الأصدقاء أن تامر جاي عندنا طنطا عشان يستضيفوه في القناة السادسة وأنا كنت معروف وسط أصحابي أني بكتب وألحن وساعتها ما كانش فيه سوشيال ميديا.. قررت أروح القناة عشان أقابله واسمعه أغنية أنا كنت كاتبها وملحنها وكل اللي أعرفهم ساعتها قالولي حاول تسمعهاله».

واستكمل: «المهم روحت وبعد زن وانتظار حد من اللي في القناة إداني رقم تامر وقالي كلمه سمعهاله، روحت وأنا في قمة السعادة وتاني يوم اتصلت بالرقم رد عليا واحد وقلتله ممكن أكلم تامر حسني، قاللى أنا مدير أعماله وشرحت له الموضوع فقالي أنا بسمع الأغاني واختارها له، سمّعته الأغنية وقالي: أرجع كلمني».

وتابع: «فضلت أكلمه على مدار أسبوعين يوم أه ويوم لا، لحد ما اكتشفت أن ده مش رقم تامر وأن الراجل اللي في القناة كان بيشتغلني، المهم أني بعد ستار أكاديمي اتعرفت على تامر وشوفت بعيني أنه جدع جدا وبيساعد أي حد موهوب وعمري ما افتكرت احكيله القصة دي وكنت ناسيها تماما لحد النهاردة وأنا بقلب في الورق لقيت الأغنية، طبعا الكلام كان ناقصه خبرة وكان من عشرين سنة تقريبا بس حابب أشاركم معايا الكلمات».

وشارك بكلمات الأغنية قائلًا: «وبتقولولي ارجعلها.. بتفكروني بحبها، ده أنا ياما نزلت دموعي منها، وعايزة ترجع ومصدقينها؟، لأ صدقوني ده مش حنينها ده غرور ومالي قلبها.. وبتقولولي ارجعلها».

يذكر أن محمد عطية درس في جامعة القاهرة، وفي السنة الثانية تقدم إلى برنامج «ستار أكاديمي 1» فنجح في المرحلة الأولى وسافر إلى لبنان ليكمل مسيرته في البرنامج، وجاءت النتيجة بقبوله في البرنامج فدخل مدة 4 شهور وتخرج بعدها فنان صاعد وأخذ شهرة كبيرة، وعاد إلى مصر ليطلق أول ألبوم ثم فيلمه الأول «درس خصوصي».