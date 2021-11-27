محافظ بني سويف حملات رقابية على الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود

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ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتائج وجهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة مديرية التموين«في الفترة من 21إلى 27 نوفمبر الجاري»، بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل الوزارة وصفي عبدالله، والذي استعرض نتائج وجهود الحملات الرقابية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير 138مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع 10محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 30محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و29 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 28 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر للتصرف في 23 أجولة دقيق، و26 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، فيما بلغ إجمالي المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 282 ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

حيث تقوم أجهزة المديرية بالمرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل القادم وحتى 15 يوليو القادم، وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و4مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 3مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 17محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة،و13محضراً لجزارين وتجارمواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية،و5محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،وضبط 120كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية،و3محضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش.

ومحضر ضد أحد معامل الألبان غير المرخصة لإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم ضبط 3 أطنان ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب التحفظ على 150 لتر سولار مجهولة المصدر، وعدد من الإسطوانات التجارية، ومحضر لأحد المخابز السياحية لقيامه لممارسة النشاط بدون ترخيص،ومحضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 15 جوال دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، ومحضر لأحد تجار الأسمدة لقيامه بتجميع أسمدة يوريا خاصة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها خارج منافذ الوزارة وتم ضبط 5 أطنان مدعمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفي جانب الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة،حيث تم تحرير عدد 4 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل،و6محاضر ضد متعهدي المستودعات لعدم استلامهم الحصص الشهرية المقررة لهم من اسطوانات الغاز المنزلى والتجاري من محطات التعبئة.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 5 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31متقدم لمشروع جمعيتي«مبادرة حياة كريمة»بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و(ب)،وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية، بجانب الاستمرار في تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة «ج» خارج نطاق المبادرة، والبالغ عددهم 32 متقدماً وجار استقبال باقى الطلبات.