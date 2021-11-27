الأهلي يتفق مع النجم الساحلي على تقسيط غرامة «كوليبالي»

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توصل مسؤولو النادي الأهلي لصيغة اتفاق مع نظرائهم في نادى النجم الساحلي، لتقسيط مستحقات الإيفوارى سليمانى كوليبالي مهاجم الأهلي السابق والذي هرب عن صفوف الفريق منذ عدة مواسم، ووافق مسؤولو القلعة الحمراء على جدولة مستحقات النادى لدى النجم الساحلي في أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي على مدار موسمين، بحيث يتم دفع القيمة المادية على 4 أقساط كل 6 أشهر، وذلك بعد الجلسة التي جمعت مسؤولي الناديين خلال الأيام الماضية.

وجاءت موافقة الأهلي للحفاظ على العلاقات القوية بين الناديين، لاسيما أن الأهلى يسعى دائماً للحفاظ على علاقته بالأشقاء العرب، ووافق الأهلي على استقبال وفد من النجم الساحلي من أجل التوصل لاتفاق نهائي وحاسم بشأن قضية كوليبالي الذي هرب من الأهلي قبل أربع سنوات ورحل لعدة أندية قبل أن يستقر به المطاف في النجم الساحلي.

وحصل الأهلي على عدة أحكام نهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية الدولية «كاس» بالحصول على الغرامة التي سبق أن تم توقيعها على اللاعب والنجم الساحلي معاً وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بجانب فوائد هذه الغرامة على خلفية هروب اللاعب من الأهلي في مايو 2017