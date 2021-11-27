بدء إعادة إعمار 14 قرية ومنطقة متضررة من السيول في أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بتقديم كافة التسهيلات والتيسرات لدعم الجهود المبذولة لإعادة إعمار وإنشاء المنازل التي تعرضت للإنهيار الكلى، وأيضاً أعمال الترميمات والأسقف للإنهيارات الجزئية، بالإضافة إلى تواصل قوافل الخير لدعم هذه الأسر بالمساعدات الغذائية والعينية بمتابعة على أرض الواقع من اللجنة الإشرافية على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ.

وأوضحت غادة بأن العمل يجرى على قدم وساق داخل 14 قرية ومنطقة سكنية حيث يتم المتابعة من أعضاء اللجنة لجهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والتي تقوم بأعمال الإنشاءات الكلية أو الجزئية طبقاً للمعاينات التي تمت من مديرية التضامن الإجتماعى، لافتة إلى أن المحافظة قامت من جانبها بتقديم يد العون للمجتمع المدنى بتوفير كميات من مواد البناء لإنجاز كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة لأهالى المنطقة، وبالتالى توفير حياة كريمة لكافة الأسر المقيمة بها، علاوة على ضبط آلية توزيع المساعدات طبقاً للحصر الفعلى للأسر المتضررة.