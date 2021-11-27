استمرار الصيد غرب ميناء العريش البحري ودعم الصيادين

★ ★ ★ ★ ★

أكد المهندس سامى الهوارى رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء على استمرار الصيد في البحر المتوسط من خلال ميناء العريش البحرى، والذى بدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى بعد توقف دام نحو 3 سنوات .

وأشار المهندس سامى الهوارى ( في تصريح اليوم ) إلى فتح المنطقة غرب ميناء العريش البحرى أمام الصيادين لممارسة الصيد في البحر المتوسط وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي حددتها الجهات المعنية.. لافتًا إلى السماح بالصيد في منطقة غرب ميناء العريش ومنع الصيد في منطقة شرق الميناء، وذلك بعد تجديد ترخيص المراكب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.. منوها أن عمليات سروح الصيادين تبدأ يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا في المنطقة المحددة للصيد ووفقًا للشروط التي تم اعلانها على الصيادين.. موضحا أن اجمالى عدد مراكب الصيد بمنطقة ميناء العريش البحرى يبلغ 143 مركبا، وأن أي مركب جاهزة وقادرة على عمليات الصيد يمكنها ممارسة الصيد في البحر وفقا للمواعيد والشروط المحددة .

كما أشار الهوارى إلى دعم صغار الصيادين من خلال مبادرة بر أمان التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر، وشملت مناطق العريش وبئر العبدورمانة باجمالى مستفيدين عدد ١٢٢٨ مركب صيد و3589 صيادا موزعين على العريش 970 صيادا، بئر العبد1872 صيادا، ورمانة 747 صيادا.. حيث يتم دعمهم ببدل حماية ووقاية عن طريق مكاتب المصايد بالعريش وبئر العبدورمانة.. علاوة على قيام المبادرة أيضا باحلال وتجديد المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات للصيادين .

وأوضح أنه تم بالفعل صرف البدل وأدوات الصيد لصيادى البردويل والبحر المتوسط.. بالإضافة إلى توفير الشباك، وجارى حصر المراكب التي تحتاج إلى إعادة تأهيل من المراكب المتهالكة لتجديدها بالتنسيق بين الهيئة العامة للثروة السمكية والمحافظة في ضوء المبادرة .