رئيس إسرائيل يعلن مشاركته في طقوس يهودية بالمسجد الإبراهيمي.. وحماس تحذر

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أعلنت إسرائيل مشاركة رئيسها إسحاق هرتسوج، الأحد القادم، في طقوس دينية يهودية ستقام في المسجد الابراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وانتقدت حركة «حماس»، وفقا لما قاله القيادي إسماعيل رضوان أن مشاركة هرتسوغ في هذه المراسم ستمثل «استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لحرمة المسجد الإبراهيمي.

وحذر من أن «الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الاعتداء»، داعيا الفلسطينيين في الضفة الغربية، والخليل خصوصا، إلى «التصدي لهذه الخطوة الاستفزازية ومواجهة الاعتداء على المسجد الإبراهيمي.

ودعا الفلسطينيين في القدس وداخل إسرائيل إلى «الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه إزاء محاولات الاحتلال تهويد حائط البراق مضيفا:»المسجد الإبراهيمي وحائط البراق والمسجد الأقصى ملك إسلامي، ولن يفلح الاحتلال في قلب الحقائق وفرض وقائع جديدة على الأرض.