افتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية بجامعة العريش

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افتتح الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش ( يرافقه الدكتور عز الدين الحسينى جاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأسعد اسماعيل حافظ مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ) معرض الفنون التشكيلية الذي تقيمه إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.. حيث ضم المعرض مجموعة من الأعمال المتميزة للطلاب الموهوبين بكليات الجامعة في مجالات الرسم والتصوير والأشغال اليدوية، وكذلك بعض الأشغال الخاصة بالتُراث السيناوى المتميز.

وأصدر رئيس الجامعة تعلیماته باستمرار افتتاح المعرض حتى يتسنى لجميع طلاب الجامعة مشاهدة تلك الأعمال المتميزة. كما أصدر توجيهاته بتوفير الخامات والأدوات اللازمة لمساعدة الطلاب في تنفيذ تلك الأعمال.

وقرر الدكتور رئيس الجامعة تحويل المعرض إلى معرض دائم للأنشطة الطلابية لدعم الأنشطة الطلابية ومساندة أبنائه الطلاب في إظهار إبداعاتهم ومواهبهم في جميع المجالات.

حضر الافتتاح الدكتور امير العيادى منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أسعد التربانى منسق النشاط الرياضى والعديد من قيادات الجامعة وكلاء الكلیات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.