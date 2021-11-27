10 أيام تفصل أحمد مصطفي عن التدريبات الجماعية للإسماعيلي

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أكد الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي بالفريق الكروي الاول بالنادى الاسماعيلي على اقتراب احمد مصطفي لاعب وسط الفريق، من الانتظام فى التدريبات الجماعية ، حيث يخضع فى الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الاصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الضامة فى مباراة المقاولون العرب قبل الماضية والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق فى المباراة التى اقيمت على ارض مملعب ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

وقال الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، إن أحمد مصطفى يحتاج لعشرة أيام قبل الانتظام فى تدريبات الفريق الأصفر الجماعية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى منح فيه ، الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة الأرجنتيني خوان براون، اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام من التدريبات، بعد التعادل مساء أمس مع غزل المحلة سلبيا، وتتوقف المسابقة قرابة النصف شهر، بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة بمنافسات بطولة كأس العرب فى قطر