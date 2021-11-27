★ ★ ★ ★ ★

يخضع رزاق سيسيه لاعب الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لاختبارات طبية خلال الفترة المقبلة، لتحديد موعد عودته في التدريبات الجماعية بعدما عاد مرة أخرى لصفوف الفرق بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الاتحاد السكندري.

ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالى تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مع فريقه.

وكان سيسيه تعرض للإصابة بكسر في عظمة صابونة الركبة خلال مشاركته مع الاتحاد السكندرى، وأجرى اللاعب عملية جراحية ويخوض حاليًا برنامج التأهيل، كما ينتظر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عودة اللاعب لتدعيم هجوم الفريق.