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هيفاء آل مقرن رئيسا للجنة البرامج والعلاقات الخارجية في اليونسكو

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هيفاء آل مقرن رئيسا للجنة البرامج والعلاقات الخارجية في اليونسكو هيفاء آل مقرن رئيسا للجنة البرامج والعلاقات الخارجية في اليونسكو
انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" المندوبة الدائمة للسعودية لدى يونسكو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2021 حتى 2023.

جاء ذلك خلال الدورة 213 للمجلس التنفيذي، التي عقدت مساء أمس الجمعة في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وعلقت الأميرة هيفاء على الأمر عبر حسابها في تويتر قائلة: "سررت بانتخاب المجلس التنفيذي المملكة العربية ، رئيساً للجنة البرامج والعلاقات الدولية للمجلس، حيث تستمر المملكة بتحقيق مساعيها وجهودها لضمان مستقبل أفضل للجميع". وكان قد تم في 14 يناير 2020، تعيين الأميرة هيفاء مندوبة دائمة للسعودية في اليونسكو.


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